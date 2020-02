Isabel Enriquez, Susana Alvarado, Nickol Sinchi, Lesly Águila y Ana Lucía Urbina, integrantes del grupo de cumbia, Corazón Serrano, hablaron en exclusiva para Diario Ojo.

Las cantantes fueron interrogadas sobre muchos temas pero uno que más llamó la atención fueron las supuestas rivalidades que existirían entre ellas.

Sin embargo, las propias intérpretes no dudaron en abrazarse y precisar que entre ellas no existe ningún tipo de rivalidad.

En su momento, se dijo que Nickol Sinchi y Susana Alvarado estaban separadas de las otras pero fueron ellas mismas quienes desmintieron tal versión.

“Ya empiezan con las rivalidades, por favor, nos hospedamos de dos: Lesly con Isabel, Susana y yo, pero en realidad los comentarios son inventados. Tema aclarado, no hay rivalidades, no hay broncas, no hay nada”, señaló Nickol Sinchi.

“La gente dice así en la convivencia de nosotras, (pero aquí hay) paz y amor”, agregó Ana Lucía Urbina.

Corazón Serrano se encuentra en la capital promocionando su nuevo éxito “Sin vergüenza”, el cual se grabó en la voz de Lesly Águila, una de las cantantes que tiene más tiempo dentro de la agrupación de cumbia norteña.

