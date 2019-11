La conductora del programa “Mujeres al Mando”, Karen Schwarz, está viviendo intensamente su embarazo y a través de su cuenta de Instagram decidió mostrar por primera vez sus estrías.

Nunca antes, Karen Schwarz había estado dispuesta a mostrar estas marcas producto del embarazo, sin embargo, en esta oportunidad y sin reparos lo hizo, contando que ya tiene algunas producto de su primer embarazo, pero otras tantas son nuevas.

“Antes de salir embarazada ya tenía estrías, mi gordita me dejó nuevas cicatrices de amor y hace 3 meses ya empecé a descubrir algunas que quieren aparecer. Igual me cuido pero no me desespero por si esta nueva experiencia me deja más huellitas de amor. #MiFamilia #DiarioDeMami #MisEstrías”, escribió Karen Schwarz.

Solo hace unos días, Karen Schwarz anunció su segundo embarazo, soprendiendo con esta bella noticia en las redes. Desde entonces, su esposo Ezio Oliva y su hija, Antonia, se encuentran emocionados.