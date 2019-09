Kevin Blow se sentará en el sillón rojo de “El valor de la verdad” para contar todos los detalles de la relación sentimental que mantuvo con Michelle Soifer.

A través de Instagram, Beto Ortiz compartió un avance de lo que será el programa, que se emitirá este sábado desde las 10:00 p.m., donde se revelan algunas de las preguntas que Kevin Blow tuvo que responder.

Estas son las preguntas que Kevin Blow responderá en EVDLV

1. ¿Te fue infiel Michelle Soifer con Jefferson Farfán?

2. ¿Afanaba Josimar a Michelle Soifer cuando estaba contigo?

3. ¿Te rompió la nariz de una cachetada Michelle Soifer?

Explicación

En una parte del avance, Kevin Blow revela que Michelle Soifer le habría sido infiel, aunque no precisó con quién: “'Ahora me voy a bañar y te hablo cuando termine'. Y ella le dijo ‘me gustaría estar en la ducha contigo, estar en la cama otra vez desnuda’”.

Asimismo, el dominicano explicó cómo fue la conversación entre su expareja y el salsero Josimar: “El le dio ‘un día tenemos que salir a comer algo y conversar’ y ella le digo ‘ok, está bien, normal, y de paso nos comemos el postre’”.

Episodio de violencia

No obstante, lo que más sorprendió es que Kevin Blow contaría un episodio de violencia que sufrió junto a la chica reality. “Me araña y entonces es cuando yo agarro las dos manos de ella y le hado fuerza. Le digo ‘hasta que no pidas disculpas no te voy a soltar’. Después de eso jamás volvió a hacerlo”, señala en el avance.