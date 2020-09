Andy V tendrá que responder por los audios que difundió su expareja Lourdes Sacín, y donde se le escucha amenazarla de muerte. En el programa “En Exclusiva”, se difundieron la conversación completa, donde se escucha a Andy V amenazando con lastimar a la madre de su hijo.

“Voy a tener una pistola y no me va a importar ni mi vida, ni la tuya, ni la tuya me va a importar (...) si me va mal, vengo y te mato y te lo juro por dios, es un juramento, y yo no juro en vano. Puedes denunciarme si quieres”, se le escucha decir al joven, quien fue pareja de Susy Díaz.

Estos audios salen a la luz luego de que la periodista Lourdes Sacín denunciara por violencia física y psicológica al padre de su hijo.

andy v sobre lourdes sacin - ojo

