Tras los fuertes comentarios emitidos por Ricardo Zúñiga, más conocido como el “Zorro” Zupe contra la mamá de la niña asesinada por un adolescente en Independencia, la Defensoría del Pueblo se pronunció y rechazó lo dicho.

“Rechazamos calificativos de conductor Ricardo Zúñiga, que no respetan dolor de madre de niña de 4 años hallada muerta en #Independencia. No se la puede responsabilizar por vejamen y muerte de su hija, sino se debe exigir #DeUnaVezPorTodas sanción al agresor de acuerdo a ley”, escribió la institución a través de Twitter.

En ese sentido, hizo un pedido especial a Latina, canal responsable del programa “Válgame”, desde donde el “Zorro” Zupe se pronunció y del cual es conductor.

“Asimismo, pedimos que empresa de televisión @Latina_pe informe sobre las medidas correctivas que adoptará para cautelar el respeto de los derechos de las mujeres durante su programación. Los medios de comunicación pueden ser los mejores aliados en estos casos”, se lee.

Como se recuerda, el “Zorro” Zupe arremetió en vivo contra Mirella Huamán, la madre de la niña que murió asesinada por un sujeto que la secuestró en Independencia.

“¿Quién te ha dicho que no es tu culpa oye inhumana? ¿Te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? Si tú hubieras estado con tus hijas, esto no estaría pasando, ¡despierta! Tu hija estaría viva en estos momentos ¡inhumana! Tu peor castigo va a ser toda tu vida, vivir sabiendo que por tu culpa asesinaron y violentaron a tu hija, ¡bestia!”, fue lo que le dijo el ‘Zorro Zupe’ a la mujer quien no atinó a responder.

VIDEOS RECOMENDADOS

“Zorro” Zupe se pronuncia tras fuertes calificativos a mamá de niña asesinada

“Zorro” Zupe se pronuncia tras fuertes calificativos a mamá de niña asesinada - DIARIO OJO

TE PUEDE INTERESAR