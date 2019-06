Laura Bozzo envía fuerte mensaje a Cristian Zuárez y su nueva novia: “¡Que trabajen!”

Laura Bozzo desestimó las declaraciones que dio su expareja Cristian Zuárez, quien acusó a la conductora de TV de haberle impedido el ingreso a México, país donde se disponía a firmar un contrato. “Él volvió a hablar y activó solito el juicio que yo había parado. (Cristian) estaba prohibido de hablar de mí, y sí, lo deportaron, pero ese no es mi problema. Yo no hice nada”, señaló la figura de Televisa al diario OJO.

La “abogada de los pobres” sostuvo, además, que la pareja del argentino, Adriana Amiel - quien la acusó de no tener pruebas de la infidelidad de Cristian - “es igualita a él, tal para cual. Para mí no existen. Soy muy feliz, y no es verdad, sigo en Televisa”.

En el programa de Magaly TV La Firme, Amiel reveló que tiene muchas pruebas de las llamadas que Laura Bozzo le hacía a ella y donde le pedía que sean amigas. "Se habló mucho de mi, sin preguntarme a mi, ¿qué pruebas ella tiene para demostrar de que yo tenía una relación?", había mencionado la empresaria quien tildó de problemática a Bozzo.

En declaraciones a este diario, Laura le hizo un pedido a la parejita. “Que sean felices y se olviden de mí. ¡Que trabajen! Y dejen de buscar publicidad a mi costa. La prensa de Perú sabe la verdad y lo que pasó. Todos vieron las fotos de los dos (juntos), y su familia lo denunció. Nadie puede hablar sin pruebas; yo con esa señora no hablo, no la conozco. Le doy gracias a Dios por haberme sacado la venda de mis ojos. Nunca he sido más feliz como ahora”, indicó.

De otro lado, Bozzo negó el supuesto fin de su contrato de exclusividad con la cadena mexicana o que haya dejado de trabajar con ellos