Tilsa Lozano está en el ojo de la tormenta tras las acusaciones de Olinda Castañeda, quien aseguró que la exvengadora se “metió” en su relación con el boxeador Jackson Mora.

El tema ha sido comentado por todos los conductores de espectáculos, entre ellos Laura Borlini, quien aseguró no estar de acuerdo en culpar a otra persona y no a la pareja. “Me parece patético -yo no lo haría jamás, respeto a quien lo haga- pero me parece horrible salir a la prensa a decir tal persona se metió en mi relación, me lo quitó, se fue con ella”, señaló la presentadora de “En exclusiva” a diario Ojo.

“Primero nadie te quita nada, el que acá tiene una responsabilidad es él. Si ellos tenían una relación y él hoy en día está saliendo con Tilsa o con Juanita Perez, da lo mismo, la responsabilidad es de él. El que está incumpliendo es él, el que está siendo infiel -si es cierto lo que dice Olinda, es él”.

Según Laura Borlini, el verdadero culpable es Jackson Mora y no Tilsa Lozano: “La infidelidad es ser irrespetuoso de tu pareja pero eso te muestra como persona, quién eres. ¿Tú crees que si un hombre es fiel, así venga Tilsa o venga cualquiera, te sacaría la vuelta? No”.

Asimismo, Laura Borlini señaló que no es una “moralista” como para juzgar a Tilsa Lozano, ya que la exvengadora era soltera: “Acá la culpa no es de Tilsa, la culpa es de él que estaba en una relación. Ahora, que nos parezca moral o inmoral lo que pueda hacer una mujer que se pueda meter en una relación, ese es otro tema”.

“Exponer estas cosas de la vida privada, me parece de cuarta. Respeto a quien lo haga”, agregó la conductora.

Video: Marisol Mayta