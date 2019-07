Laura Borlini aclara a Magaly Medina: “no soy reemplazo de nadie”

La conductora Laura Borlini se refirió a los comentarios de Magaly Medina sobre su ingreso al programa “En Exclusiva”, en lugar de Tilsa Lozano. Según la “Urraca”, “cualquiera puede reemplazar a Tilsa”, opinión que respondió la argentina.

“Con Magaly tengo una excelente relación. Me cae bien detrás y en pantalla. Respeto las opiniones, pero también tengo la mía. Todas las personas y que estamos frente a pantalla tenemos un estilo diferente. No se trata de reemplazar, sino de comenzar una nueva etapa. Yo estoy empezando una nueva etapa. No soy reemplazo de nadie”, señaló Borlini, quien es la nueva conductora del programa de espectáculos que se transmite por Panamericana TV.

Como se recuerda, Lozano dejó la conducción del programa “En Exclusiva” para integrar el jurado del reality “Reinas del Show”, que se transmite por América TV.

(FOTO) “Estoy emocionada y contenta por esta nueva experiencia”, señaló Borlini tras su presentación en el formato de espectáculos.

Nueva etapa

Por otro lado, Laura Borlini se refirió a su nueva etapa en el programa “En Exclusiva”. De acuerdo con la artista, ya se siente más cómoda en el nuevo formato.

“Me estoy sintiendo bien. Ya quinto programa acá (como conductora), empiezo a divertirme más. Siento el programa más mío. Le tengo mucho cariño a Tilsa Lozano. Superagradecida por sus palabras y buena vibra con el inicio del programa. Soy la conductora, empieza una nueva etapa. Me divierto más”, sentenció Borlini.

Cabe destacar que la argentina fue panelista del programa durante la etapa de Tilsa Lozano.