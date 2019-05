Laura Borlini defiende a Carlos Cacho de Angie Jibaja: "A mí nunca me ofreció drogas" (VÍDEO)

Laura Borlini salió en defensa de Carlos Cacho, quien le entabló una demanda a Angie Jibaja por decir que él la indujo al mundo de las drogas. “Nadie te ingresa o te mete a un mundo donde no quieres estar. Uno tiene que ser responsable de sus actos. Yo no puedo decir que yo me engordé porque tú me diste de comer, menos que yo me metí en las drogas porque tú me las ofreciste”, expresó al diario Ojo.

“A todos nos han ofrecido drogas en algún momento, nosotros somos los responsables de decir sí o no. Yo puedo decir a favor de Carlos, con quien he trabajado por mucho tiempo, que a mí nunca me ha ofrecido (drogas) nada, ni siquiera un cigarro. Nunca lo he visto en esa actitud con otras personas. Él es un buen amigo, tiene patas de toda la vida que lo quieren y es muy respetuoso”, añadió.

Asimismo, la exconductora de televisión no dejó de elogiar a Cacho. “Él es una persona muy culta, respetuosa y vuelvo a repetir, a mí nunca me ofreció nada. Tampoco lo he visto ofrecerle nada a nadie. Es más, nunca lo he visto ni drogándose ni mucho menos. Siempre lo he visto bien y correcto”, precisó.

LO CRITICA.

De otro lado, se refirió a Pedro Moral, quien ahora quiere ser influencer.“Qué alucinado que es. A mí no me gusta su actitud. Si yo hubiera estado con un chico así, que decía amarme, pero luego habla mal, eso lo califica como un poco hombre. Eso no me parece de caballeros y ojo, si las cosas hubieran sido al revés y Sheyla Rojas hubiera salido a despotricar de la relación, hubiera dicho lo mismo”, indicó.

HAY MÁS...