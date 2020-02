Laura Borlini fue presentada este viernes como el reemplazo de Karen Schwarz en el programa “Mujeres al mando”, ya que la conductora no estaría bien de salud.

Durante el programa, la presentadora de “En exclusiva” le habría mandado una fuerte indirecta a Rodrigo González, quien recientemente fue denunciado por Karen Schwarz y Cathy Sáenz.

“Conversaba con una persona que es muy atacada, pero muy atacada en redes, y yo le preguntaba cómo manejas el tema porque es muy difícil, la gente no sabe lo duro que puede ser levantarse, abrir los ojos y encontrarse con un comentario opresivo, negativo. Esta persona con la que yo hablo es una persona que tú siempre la ves contenta, alegre, feliz, y me decía ‘qué hago, me afecta un montón pero qué hago, le doy el gusto a esos detractores y salgo arrastrándome, llorando, pero no, la vida continúa’", contó Laura Borlini sobre la conversación que tuvo con este personaje público.

En ese sentido, la conductora argentina comentó que la vida daba muchas vueltas cuando se hacía daño a alguien. "La vida da muchas vueltas y si tú tiras ca**, algún día vas a recibir ca**, pero la vida da muchas vueltas. Esto no es un mensaje directo a nadie, es un mensaje a todos los mensajes”, indicó.

“La vida da muchas vueltas, si tú siembras el bien, recibirás el bien. Tal vez con los años, no mañana, pero si tú siembras el mal, el odio, la venganza, a la larga te va a ir mal”, agregó.

Por su parte, Cathy Sáenz también reflexionó: “Así es, decirle a todos que siempre con dios, el señor de la justicia es quien se encarga de manejar las cosas por el buen camino”.

Laura Borlini manda fuerte indirecta en Mujeres al mando

Rodrigo González tras declarar por denuncias de Karen Schwarz y Cathy Sáenz

