¡No se calló nada! La conductora de “En exclusiva”, Laura Borlini, no dudó en responderle al exconductor de Latina, Rodrigo González, quien hace unos días arremetió contra ella y su programa, debido a una opinión que dio la presentadora sobre la pelea entre ‘Peluchín’ y Karen Schwarz.

Y es que recordemos que a raíz de una publicación de Rodrigo donde se ve a la hija menor de Karen, salieron muchos personajes a pronunciarse sobre este tema. Borlini por su parte expresó que el conductor debía ofrecer disculpas porque fue “un exceso”.

“Siéntate cariño, nadie te dio globo en esta fiesta. Ya salió la otra lacaya que tiene la (Susana) Umbert en su programa pedorro de Panamericana para disparar también desde esa tribuna, ahora ya se enteraron que existe”, fue lo que escribió González sobre Laura.

Frente a esos comentarios, la argentina decidió responderle a ‘Peluchín’ con tajante y fuerte mensaje.

“Yo tengo 20 años en la televisión y la gente sabe que existo. No voy a entrar en dimes y diretes a esta altura de mi vida. No me interesa aparecer en todas las portadas porque respondo una agresión. Me gusta vivir tranquila, y el responder agresiones y que regresen más agresiones, me va a hacer más daño y no dejar ser feliz”, expresó la presentadora.

Asimismo, fue consultada por el adjetivo calificativo que habría usado el exconductor de ‘Amor, amor, amor’ frente a su programa.

“Si le parece que es un programa ‘pedorro’, bueno, por lo menos tengo programa”, indicó Borlini.

Laura Borlini volvió a afirmar su posición frente al polémico problema entre Rodrigo González y Karen Schwarz.

“La vida me ha enseñado que debemos respetar las opiniones de los demás. A mi siempre me ha divertido el programa de Rodrigo cuando estaba al aire. En algunas opiniones concuerdo con él y en otras, estoy en desacuerdo. En el caso de Antonia (hija de Karen Schwarz), me pareció que fue un exceso, sin buscar prensa, sin buscar un boca a boca, simplemente fue mi opinión como mamá”, finalizó diciendo.

Laura Borlini le responde a Peluchín - Ojo (Video: Marisol Mayta)

