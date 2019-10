Tanto Laura Borlini como Milena Zárate criticaron fuertemente a Janet Barboza por permitir que su novio se sentara en el set de ‘Válgame Dios’ para hablar del supuesto affaire que reveló Shirley Cherres en ‘El valor de la verdad’.

La primera en opinar que le parecía ‘jalado de los pelos’ fue la colombiana, quien no dudó en arremeter al ver a Miguel Bayona hablando de las salidas que tuvo con la exporrista frente a la ‘rulitos’.

“Lo que sí me parece patético es ver a este señor sentando exponiéndose a las preguntas frente a Janet, en verdad me pareció un circo completo porque un hombre que tenga algo productivo que hacer, un hombre que sea cabeza de familia, no sé cómo decirlo, que se preste para eso. ¿Tú traerías a tu marido? No hay forma”, dijo en ‘En Exclusiva’.

Asimismo, la conductora argentina tampoco se quedó callada y aseguró: “concuerdo contigo, el chico no debería estar sentado ahí hablando de estas toneterías, debería estar chambeando, ¿digo, no? ¿Por qué me meto en la vida de los demás, no?”, comentó con risa nerviosa luego de haber dejado entrever que el novio de Janet Barboza no trabajaría.