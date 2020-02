Rodrigo González acusó a Latina de intentar meterlo preso luego que varias figuras del canal lo acusaron por el presunto delito de “violencia contra la mujer”.

Según “Peluchín”, varias figuras del canal se habrían puesto de acuerdo para atacarlo pues él publica sus bajas cifras de rating casi a diario.

Sin embargo, Laura Borlini aclaró que nunca ha recibido órdenes para criticar a “Peluchín”. “Yo no me voy a meter a declarar sobre otras personas (...) yo hablo por mí, lo único que puedo decir es que a mí nadie me dice lo que tengo que decir”, dijo la conductora.

“Siempre me dicen ‘tú opina lo que quieras opinar en tú estilo’. Sobre otras personas, lo respeto, cada uno tiene que darse su lugar, tiene que defender sus derechos en la medida de lo que crea conveniente, pero yo no voy a opinar de otras personas y menos decir que un canal quiere la cabeza de alguien. Sería demasiado avezado mandarme a decir una cosa así”.

Asimismo, Laura Borlini contó que no bloqueó a Rodrigo González de Instagram y que no desea pelearse con él: “No, yo estoy en una etapa de mi vida, de mi carrera en la televisión, que no me interesa pelearme con nadie ni por rating ni por dar qué hablar. Quiero una vida en paz, dedicada a mi familia, dedicada a mi chamba, dedicada a mis estudios. No siento que haya un ataque hacia mi, pero en todo caso, si lo hubiera, yo prefiero no engancharme”.

“No tengo ganas, no tengo la energía para pelearme con nadie, los que me quieren me querrán como soy, los que no me quieren, qué pena, no somos monedita de oro para gustarle a todo el mundo”, agregó.

Video: Marisol Mayta

