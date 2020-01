Laura Borlini coincidió con Rodrigo González y llamó “incondicional” a Silvia Cornejo por lucirse públicamente junto a su pareja, Jean Paul Gabuteau, pese a que fue ampayado dos veces con su expareja.

“Cada uno es dueño de darle 10 oportunidades si desea, lo que yo me pregunto es cómo vuelves a confiar en una persona que fue ampayado dos veces con la misma mujer”, señaló la conductora de “En exclusiva” a diario Ojo.

Y es que Laura Borlini asegura que nunca hubiera perdonado una falta de respeto tan grande como la de Jeal Paul Gabuteau.

“Yo no hay forma, se los firmo acá, no hay forma que lo hubiera perdonado. Pero no por resentida, no porque la gente no merezca una nueva oportunidad, no porque soy cerrada o antipática, no. No perdonaría porque no podría volver a confiar y me parece que la confianza es tan importante en la pareja, es fundamental, sin confianza no llegas a ningún lado. Yo no podría volver a confiar, me convertiría en un manojo de nervios o de bronca porque estoy pensando que está haciendo lo peor”.

Sin embargo, la conductora aseguró respetar y admirar el hecho de que Silvia Cornejo haya decidido continuar luchando por su relación: “Respeto la decisión de ellos como pareja, respeto y admiro que una persona tenga la capacidad de confiar después de dos veces de haber sido ampayado”.

“Ella no tiene que darnos explicaciones, yo creo que después de haberla visto tan acaramelada en el yate, es porque todo está bien”, agregó.

Eso sí, Laura Borlini se unió a Rodrigo González y afirmó que Silvia Cornejo era la “incondicional” de Jean Paul Gabuteau: “Que es la incondicional, es la incondicional. Lo cual no significa que pueda volver a pasar, que le sea infiel, pero es incondicional porque lo ampayas tú misma en un restaurante, haces semejante escándalo, te vas. Al poco tiempo lo ampayan en la fiestita del colegio de su primer hijo chapando con la misma mujer, ¡con la misma mujer!”.

Según Laura Borlini, ella no le creería a un hombre como Jean Paul Gabuteau: “A mí me cuesta creerlo, yo no le creería pero nada, pero yo soy yo”.

Video: Marisol Mayta