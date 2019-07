¿Laura Borlini "serruchará" a Tilsa Lozano en la conducción de En Exclusiva? Ella respondió

Una vez más, Tilsa Lozano no se presentó en el programa 'En Exclusiva'. Laura Borlini fue la encargada de reemplazarla el día de hoy, y a la salida de Panamericana conversó con nuestras cámaras, donde aseguró que no será el serrucho de nadie luego que se especulara su nombre para la conducción del programa de espectáculos.

"No sé nada, me han llamado para apoyar. Yo quiero mucho a Tilsa y ojalá que ella regrese. Tengo varios defectos, pero lo último que soy es una persona que va a querer el otro no venga para serruchar y quedarse, no soy serrucho para nada", dijo la conductora argentina.

Laura Borlini comentó que conversó con 'Tili' y que le dijo que estaba enferma, por eso el motivo de ausencia. "Yo hablé con ella la semana pasada y me dijo que estaba con descanso médico porque estaba un poco estresada. Vine con buena onda para reemplazarla", señaló.

"Recién he preguntado y me han dicho que no va a venir en estos días. Voy a volver a escribirle para preguntarle qué ha pasado", agregó.

Sin embargo, no descartó la posibilidad de poder conducir 'En Exclusiva', pero primero Tilsa Lozano debería anunciar su retiro del programa. "A mí me gusta la idea de conducir porque es mi pasión, yo feliz de poder hacerlo, pero no me gusta especular", puntualizó.