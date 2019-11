Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez han protagonizado un fuerte escándalo durante la semana luego que la ‘Peludita’ no apareció en la Teletón supuestamente por pedido de la ‘señito’.

Mientras que Tula Rodríguez no ha aclarado la decisión de su productora, ProTV, Gisela Valcárcel sí ha negado insistentemente haber vetado a la exvedette.

Por su parte, Laura Borlini ha salido en defensa de la ‘señito’, expresando sus dudas de este supuesto veto.

“No creo que Gisela Valcárcel dedique un minuto de su tiempo para tachar a otra persona, sabiendo que se trata de una obra social. Si alguien lo hizo, me parece una tontería porque se estaría perdiendo la parte principal, que es la ayuda, el llegar a una meta económica”, dijo la conductora al diario Trome.

Según Laura Borlini, no sería consecuente que Gisela vete a Tula cuando profesa una religión: “Gisela Valcárcel se ha volcado en la religión, cuando vamos a su programa, nos llama a orar, el que quiere se une y el que no, no... No creo que una persona que está en el camino de Dios vaya a pedir ante una causa tan noble que tachen a una persona de la lista”.

No obstante, Laura Borlini aseguró que no tendría nada de malo que Gisela decida no saludar con beso a la ‘Peludita’: “No sé si Tula Rodríguez se metió en la relación, pero una le da un beso a quien le de la gana. Si sientes que te hizo daño, tienes derecho a darle un beso o no... pero decir ‘Hola’ es cuestión de educación”.