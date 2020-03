Laura Borlini comentó sobre el crimen que ha conmocionado a todo el Perú. La conductora lamentó profundamente lo ocurrido y calificó de “irresponsable” a la madre de la víctima.

En declaraciones para diario Ojo, Laura Borlini dijo que los padres tienen la responsabilidad de proteger a sus hijos de la maldad que existe en el mundo.

“Yo no quiero ser mala y más en un momento como este, de meter el dedo en la llaga, pero si los padres no tomamos conciencia del mundo en el cual estamos viviendo, la gran responsabilidad que tenemos de protegerlos de tanta cochinada, de tantas malas personas y tantos depravados; estamos mal como padres. A mí me pareció terrible, yo lo leí, lo volví a leer y dije ‘¿qué, estoy entendiendo bien que la mamá vino, chequeó y se fue a una fiesta en la madrugada y dejó a tres niños solos?’”, manifestó.

En ese sentido, la conductora de “En exclusiva” reveló que la excusa de Mirella Alexandra Huamán Santiago (22) le parece “terrible”.

“Me parece gravísimo, esto nos tiene que hacer recapacitar sobre cómo estamos cuidando a nuestros hijos, la atención que les estamos dando y cuánto los estamos protegiendo de este mundo que está muchísimo más doloroso que antes”, explicó.

“Me parece tremendamente doloroso pero también tremendamente irresponsable de parte de la mamá”, agregó.

Aunque Laura Borlini señaló que la madre debe estar pasando por un momento doloroso por la muerte de su hija, tiene un grado de responsabilidad: “Decir ‘la dejé sola para irme a una fiesta’, me parece terrible. Me imagino que debe ser doloroso el momento que está pasando como para que yo diga esto, pero que sirva como escarmiento para muchos papás que pasan por lo mismo y hacen lo mismo, me parece grave”.

Video: Marisol Mayta

VIDEOS RECOMENDADOS

Ethel Pozo no teme que Rodrigo González pueda tener un programa en la mañana -DIARIO OJO

TE PUEDE INTERESAR