Firme. Así es Laura Bozzo quien le confesó a la revista People en español las cirugías plásticas a las que se ha sometido. La conductora de televisión no tuvo reparos en mencionar cada una, pues no es un secreto ni tampoco pretende que lo sea.

“Me he hecho las lolas, me he hecho en las rodillas, una vez me hice como una especie de lipo”, dijo la figura de Televisa. ¿Las rodillas? Nadie lo hubiera dicho. Sus piernas son de las más sexy, esas vienen de fábrica pero su cuidado y mantenimiento son importantes para que sigan viéndose así de tersas.

EN EL ROSTRO

“En la cara me hago mucho plasma, células madres, me pongo colágeno, acá (zona de la oreja) me rajé y me puse hilos rusos porque no me gusta que te jalen”, sostuvo. Según la “abogada de los pobres” en Colombia ha conocido a unos especialistas que le hacen maravilla “sin la necesidad de cortar”. Reconoce y acepta además el paso de los años, pero de ahí a intentar lucir de veinte años, ni lo pretende ni lo desea. “Tampoco hacer el ridículo y querer aparentar treinta años cuando no los tengo, que te suavicen el rostro sí, pero sin caer en el ridículo”, expresó.

Sin duda la diva peruana a sus 68 años puede darse el lujo de presumir de una figura y un físico espectacular, con retoques o sin ellos.