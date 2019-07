Laura Bozzo admite que Montesinos impidió que duerma con Alberto Fujimori│VIDEO

Laura Bozzo admitió que Vladimiro Montesinos la hizo regresar de un viaje para evitar que duerma con Alberto Fujimori.

Durante la última edición de El valor de la verdad, Beto Ortiz preguntó: "¿Te hizo regresar Montesinos de un viaje a la selva para que no durmieras con Fujimori?".

La conductora admitió que esto ocurrió pero rápidamente lo aclaró: "Yo no era pareja de ninguno de los dos".

Laura Bozzo aseguró que viajó con el expresidente solo por su programa.

"Era como una competencia de poderes (...) habíamos ido a la frontera con Brasil para hacer ayuda social. Iba con Alberto y con mi equipo para hacer algunas grabaciones y conseguir algunos casos allá", explicó.

En ese sentido, Laura Bozzo reveló que se tenían que quedar de un día para el otro, pero Vladimiro Montesinos intervino para que esto no suceda.

"Nos hizo volver a todos porque no quería...", afirmó la 'abogada de los pobres', quien dijo no entender por qué Vladimiro Montesinos tuvo esta actitud.

"No lo sé porque a mí no se me iba a p**** nada con Fujimori, te lo digo con toda sinceridad. Para mí es como dormir como una hermana", indicó.

Sin embargo, Laura Bozzo aseguró que tampoco se sentía atraída por Vladimiro Montesinos. "Tampoco (con Montesinos). Fascinada por el poder, enamorada del afrodisíaco más grande que es el poder, enamorada de Montesinos no, me encantaba el poder", contó.

Finalmente Laura Bozzo juró que nunca ha dormido con el ex asesor presidencial: "Me hicieron regresar, (dormí) en mi casa. Qué cosa crees, que yo voy a dormir con Montesinos. ¡Nunca he dormido con él! Por si acaso, nunca, es la verdad; nunca me acosté con él".