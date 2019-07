Laura Bozzo afirma que sí se parece a Ricardo Gareca | VÍDEO

Laura Bozzo no soportó la emoción y afirmó que sí se parece al DT de la Selección Peruana, Ricardo Gareca. En el programa de Milagros Leiva, mandó besos a la selección por el gran trabajo de llegar a la final.

"Gareca, te amo. Todo el mundo dice que me parezco a Gareca, y sí, me parezco a Gareca", sentenció la presentadora de televisión. Además de hacer bromas sobre su "parecido" físico, contó que no lo conoce en persona, pero sabe mucho sobre su historia en el fútbol.

Finalmente, contó que a ella le encanta el fútbol y que la final la vivió. "Me encanta el fútbol, me quedé si voz, veíamos el partido y es que llegar 44 años después a la final, es un triunfo", contó.

Cabe resaltar, que son los cibernautas quienes afirman que la presentadora y el exfutbolista son muy parecidos físicamente.