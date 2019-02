Laura Bozzo: conductora de TV le invitó a irse de su programa durante discusión (VIDEO)

La conductora de televisión y abogada, Laura Bozzo, protagonizó un incómodo y tenso momento durante un programa mexicano, que hasta incluso estuvo a punto de retirarse del set.

Laura Bozzo había sido invitada, pero un gesto obsceno no le gustó y entonces quiso irse del set. Sin embargo, algunas panelistas le pidieron que no lo haga, pero a la conductora mexicana Yolanda Andrade le pareció exagerado su actitud.

Por ello, Yolanda Andrade no tuvo reparos hasta en dos oportunidades de invitarle a irse del set si eso quería. "Si no te sientes cómoda te puedes ir", le dijo.

Incluso, Yolanda Andrade le recordó a sus exprogramas polémicos. "Laura, qué no has hecho en los programas, que se golpean, que se dicen de cosas. Si no te sientes cómoda te puedes ir".

Las demás lograron apaciguar la situación y poco a poco se pudo olvidar el problema.

