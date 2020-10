Laura Bozzo estuvo enlazada con el programa “Amor y Fuego” para contar los planes que tendría en su vida personal. Sin embargo, a la popular conductora no le habría gustado nada que la producción emitiera un informe sobre las distintas denuncias que tienen ella y su expareja Cristian Zuárez.

Al terminar dicha nota, Rodrigo González y Gigi Mitre se quedaron sorprendidos al darse cuenta que la popular ‘abogada de los pobres’ habría puesto fin al enlace telefónico.

“Acá no se perdió la conexión, yo corté y no quiero volver a tener contacto con ustedes. Respetos guardan respetos. Con mentiras consiguen una entrevista diciéndome que me van a mostrar monitor y terminan hablando de algo que yo no voy a hablar. Se acabó, no quiero volver a saber nada de ustedes”, se escucha en un audio que envió Laura por Whatsapp.

“Nunca más ca*** se vuelvan a comunicar conmigo. Quieren hacer show, hagan show con su gente. Nunca quiero volver a escuchar de ustedes”, agregó.

“Nos quedamos con los crespos hechos, menos mal que estoy con gel”, expresó sorprendida Gigi. “Señorita Laura, por favor”, finalizó diciendo el conductor.

Laura Bozzo arremete contra "Amor y Fuego" - Ojo

