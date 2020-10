En declaraciones al programa “De primera mano” Laura Bozzo Rotondo contó que su niñez no la pasó nada bien, al punto que fue discriminada por ser hija de inmigrantes. Ella estudiaba en un colegio de la “alta sociedad”, donde sus compañeros la buleaban .

“Yo he sufrido de bullying cuando h sido niña, me han hecho sufrir mucho. Las niñas de la alta sociedad me recriminaban, me humillaban cortándome el pelo. Me tiraban cosas, era horroroso. Yo era una persona que iba corriendo a encerrando a los baños a llorar, parecía una loca. Hasta que un día me miré al espejo y me dije: Tú eres invencible”, señaló la conductora de Unicable.

AGRADECIDA AL PÚBLICO

“Yo creo que así seas mujer u hombre y te sientas seguro de si mismo, no le debes nada a nadie. Y si has actuado de buena fe tampoco. Nosotros que somos artistas debemos entender que nos debemos al público, entonces como pueden que no se metan en su vida privada. Tu te metes con todo y consecuencias. Lo siento, mejor entonces dedícate a otra cosa”, manifestó la peruana.

RECIBIÓ AYUDA DEL PSICÓLOGO

De otro lado, reveló que para superar todo este trago amargo tuvo que recibir terapia psicológica. "Toda mi vida (lo he recibido). Siempre es bueno y más si haces este tipo de programas. “A mí me encanta el psicoanálisis, lo he recibido durante muchos años. Me ha ayudado a ser lo que soy ahora, es una forma de integrar tus demonios interiores. Aunque la gente diga que ir al psicólogo es porque uno está loco”, precisó.

NO LE DA LUZ A CRISTIAN ZUAREZ

Finalmente, respecto a la demanda que le entabló su expareja Cristian Zuarez, Bozzo Rotondo respondió: “No hay más comentarios de ese tema. No hay que darle fama, no hay que darle luz a quien no lo merece".