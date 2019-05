​Laura Bozzo explica por qué la bajaron de avión: "nadie me botó" (VIDEO)

La abogada y conductora de televisión, Laura Bozzo, se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que se difundieran unas fotos suyas donde la bajan de un avión minutos previos a la salida del vuelo.

Laura Bozzo explicó qué pasó realmente y ella asegura que quisieron mandar su cartera a la bodega y en esta tenía sus documentos personales por lo que se negó a que hicieran eso.

"Nunca llevo equipaje cuando viajo de México a Acapulco y lo único que llevo es una mochila y una cartera. El problema fue que la cartera donde tengo mis documentos estaba debajo del asiento y la querían llevar a la bodega. Yo no he entrado a la cabina del piloto, estaba parada, en ese momento sin tanto problema les dije que me iba en el siguiente vuelo. A mi nadie me ha botado, nadie me botó y he viajado en el siguiente vuelo. Yo tengo 20 años viajando en esa aerolínea", explicó la denominada 'abogada de los pobres'.

Respecto al programa, Laura Bozzo despotricó contra el espacio que difundió sus imágenes y los calificó de ser un "programa de quinta".

"Es un programa de quinta que no lo ve nadie, en base a unas fotos supuestas, y no has visto absolutamente nada, han inventado y han hablado encima de las fotos, pobrecitos necesitan rating y yo se los regalo", señaló.

