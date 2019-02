Laura Bozzo habla sobre bochornoso incidente con conductora de TV (VIDEO)

La abogada Laura Bozzo habló sobre la discusión que protagonizó con la conductora mexicana Yolanda Andrade, donde esta última le invitó a retirarse del set si ella así deseaba.

Esta fuerte invitación ocurrió luego de que Laura Bozzo se sintiera incómoda por un gesto obsceno que no le gustó.

"Yo vi algo que no me gustó (...) yo vi que la estaba humillando por hacer rating y me pareció grotesco. Sentí que la estaba forzando a hacer algo denigrante", dijo Laura Bozzo.

"Quizá fue una exageración de mi parte. Yo a Monce no la amo, la reamo, y con Yolanda lo que hubo es un mal entendido", añadió Laura Bozzo al hablar sobre lo ocurrido.

NO ES SU ENEMIGA

Asimismo, Laura Bozzo descartó que Yolanda Andrade sea su enemiga. "A mis enemigos los elijo yo, nadie me va armar cirquitos de show", finalizó.

INCIDENTE EN PROGRAMA

