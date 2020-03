Irina Baeva canceló una de sus conferencias “Arriba Eva”, donde habla de la mujer y la igualdad de género. El hecho fue criticado por la presentadora peruana Laura Bozzo, quien afirmó que la actriz no es una inspiración para esta clase de charlas.

“Tú no eres inspiración para ninguna mujer. A mí me denigras como mujer, Serás hermosa, preciosa pero a nosotros no nos inspiras. Yo considero que una mujer debe amarse lo suficiente para hacerse respetar y jamás destruir una familia porque nadie es feliz en la desgracias ajena”, comentó al programa mexicano “De Primera Mano”.





Luego la actriz de origen ruso señaló que no conoce a Laura Bozzo. “No tengo el gusto de conocerla, la hemos visto en un par de evento de Televisa. Nunca jamás me ha dicho nada en persona, entonces, pues yo creo que, como te digo, tomar la críticas de quien vienen”, comentó la novia de Gabriel Soto.

Del mismo modo, Baeva señaló que sus pláticas no son para contar la historia de su relación con el actor Gabriel Soto, sino para hablar del prejuicio de género. “Muchas veces a nosotras las mujeres se nos etiqueta y se nos cataloga con una facilidad impresionante, y ese es uno de los problemas sociales que yo toco en mi plática”, afirmó.

