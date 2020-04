La reconocida conductora de televisión, Laura Bozzo, señaló que pese a haber tenido una “mala experiencia” en el amor al lado de Cristian Zuárez, en sus planes no está enamorarse por el momento, ya que prefiere fijar sus energías en sus nuevos proyectos laborales.

“Si algún día tengo una pareja, será un perro que me lama los pies y no me ponga los cuernos y que no sea argentino, ni mexicano, ni colombiano. Por ahora me quedado curada. Yo siendo la defensora de las mujeres, mis cuernos eran de aquí hasta el techo y pensando que era todo bueno”, manifestó.

Asimismo, la presentadora indicó que ya estaba cansada que siempre le mencionen al argentino, ya que forma parte de su pasado.

“Por el amor del Dios, cada vez que me hablan me traen esos recuerdos, eso es pasado y el pasado está enterrado y olvidado, ahorita estoy sola, feliz”, aseguró en comunicación con el programa de televisión mexicano ‘Intrusos’.

Por otra parte, la ‘abogada de los pobres’ no tuvo reparos en expresar sus mejores deseos para la nueva relación matrimonial que tiene el cantante con Adriana Amiel.

“Le mando muchos besos a él y a su esposa, bendiciones en su matrimonio, porque me siento liberada de algo que realmente no funcionaba y que a mí me hizo mucho daño en determinado tiempo”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Cristian Benavente reveló que Alianza Lima es el primer equipo que le viene a la cabeza. (Instagram)