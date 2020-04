En una reciente trasmisión en vivo que hizo desde Instagram, Laura Bozzo se animó a contar a sus miles de seguidores que volvió a darse una oportunidad en el amor y que ha conocido a un hombre argentino con el que está ilusionada.

“La vida me compensa porque he conocido a alguien que también es argentino y es un tipo maravilloso. O sea que hay de todo, en todos lados. Hoy estoy pasando un buen momento en mi vida, conociendo por ahí a alguien, quién sabe lo que pueda pasar”, reveló la peruana.

Durante su enlace, no faltaron las preguntas relacionadas a Cristian Zuárez, su expareja con quien mantuvo un romance de casi dos décadas. “A la persona que estuvo conmigo, le deseo toda la felicidad y que le vaya bien, que Dios lo bendiga y que le dé el doble de lo que se merece”, señaló en un inicio.

Sin embargo, los usuarios de Instagram insistieron en el tema y Laura no ocultó su molestia. “¿Dicen por acá que Cristian Zuárez no deja de hablar de mí?”, leyó e inmediatamente, respondió: “Ay de quién hablan, no conozco a esa persona, yo no hablo de los muertos a los muertos se les respeta. Si quieren hablo de las personas que estoy conociendo”.

Los cuestionamientos de los usuarios de Instagram iban relacionados a los recientes mensajes que envió Zuárez a través de su cuenta de Instagram, en donde aseguró que nunca ha sido mantenido por la presentadora de televisión peruana.

“A esa desagradecida ni a ninguna mujer jamás le toqué un centavo. De hecho, le hice ganar millones y se quedó con todo, ahora te pregunto ‘¿quién es el mantenido?’”, aseguró el argentino a un usuario de Instagram que lo tildó de “mantenido”.

