El abogado de Laura Bozzo se pronunció tras el reporte de que la presentadora de Televisa habría pagado 10 millones de dólares a su expareja, el argentino Cristian Zuárez, tras la demanda que él interpuso contra la ‘abogada de los pobres’.

En diálogo con el programa Suelta la sopa, el abogado aseguró que Laura Bozzo no ha entregado “ni un solo peso” a su expareja y que esta vez, está pensando en presentar acciones legales contra Cristian Zuárez.

“Ese final al que se refieren es que precisamente la denuncia que presentó el señor Cristian se terminó, no hay nada, y por el contrario insisto ella sí está analizando presentar algo legal en contra del señor Cristian, pues este tipo de noticias no solamente son mentira y no hay ningún sustento legal, sino que trae un daño que se considera emocional y a su propia persona”, explicó.

En ese sentido, el letrado indicó que el argentino no recibió ninguna indemnización porque la denuncia de Cristian Zuárez fue desestimada por falta de pruebas.

Por su parte, Laura Bozzo declaró a la prensa mexicana y expresó su deseo por terminar todos los ‘dimes y diretes’ con Cristian Zuárez. La conductora peruana aseguró que no guarda rencor contra su expareja:

“La situación con Cristian Zuarez está terminada, él sacó un comunicado, sus abogados, de que ya habíamos llegado a un acuerdo final, entonces esto para mí es algo que pertenece al pasado. Es absurdo mantener odios y rencores cuando has vivido 17 años con una persona”, señaló.

