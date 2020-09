Laura Bozzo salió al frente para desmentir lo dicho por un diario mexicano, que señalaba que a la conductora de televisión un juez federal le negó frenar la ejecución de cualquier orden para detenerla.

De acuerdo a este periódico el juez del Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México negó la suspensión definitiva a Bozzo contra cualquier orden de presentación, aprehensión o comparecencia.

Ante lo dicho por el diario El Universal, Laura se defendió en su cuenta de Twitter: “Qué pena que un diario tan serio se preste a esto. A mi no me han dado ningún revés judicial, al contrario el juez lo niega por que no hay ninguna orden de captura contra mi”.

Como se recuerda días el staff de abogados de Laura Bozzo solicitó un amparo ante cualquier tipo de detención. “Se concede a Laura Cecilia Bozzo la suspensión provisional para los siguientes efectos: Si la orden que se reclama fue dictada por delito de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, con fundamento en el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo; para que una vez que sea privada de su libertad quede a disposición de este juzgado únicamente en lo que se refiere a su libertad en el lugar en que sea recluida, y a disposición del juez de proceso para la continuación de éste”, precisó el juzgador en el expediente número 456/2020.

“En el caso de que la orden de aprehensión emitida contra la agraviada sea por un delito que no prevea la prisión preventiva oficiosa, con fundamento en el numeral 166, fracción II, de la Ley de Amparo; para que la quejosa no sea privada de su libertad con motivo de dicha orden”.

Para ello, el juez hizo que Bozzo pague una garantía por 100 mil pesos con lo que se pretende que, en caso de existir una orden de aprehensión, no se evada de la acción de la justicia.