¿Laura Bozzo olvida a Cristian Zuárez con guapo mexicano? (FOTOS Y VIDEO)

¿Acaso Laura Bozzo olvidó a Cristian Zuárez con un mexicano? Resulta que en sus últimas fotos en su cuenta de Instagram se le ha visto con un guapo hombre.

Se trata de Moisés Zonana y según la propia Laura Bozzo no es su nuevo "amor", sino su productor con el que verá un nuevo proyecto.

"Tampoco, tampoco, se van al extremo. No. Yo estoy enamorada de mi proyecto, de mi programa, de mis hijas. No te voy a negar que Moisés es guapísimo, regio, inteligente, brillante y que puede fascinar a cualquiera, pero que de ahí a que exista amor, no", dijo Laura Bozzo para el programa mexicano "Hoy".

Pero, ¿Quién es Moisés Zonana? Será el productor encargado de llevar la vida de Laura Bozzo al cine. "Para mí es un privilegio que alguien como él produzca mi película. Ahí saldrá lo bueno, lo malo, lo histérico".

