La abogada Laura Bozzo se confesó tras haber pasado un buen tiempo de su separación con el argentino Cristian Zuárez. La también conductora de televisión reveló que sí lo amenazó con un cuchillo de carne y ocurrió cuando se enteró que este lo había engañado después de 15 años de relación.

"Cuando yo me entero de que él me engañó, lo negaba y me lo negaba… Es verdad esa historia que él dice que yo con un cuchillo lo perseguía”, contó Laura Bozzo.

La conductora de televisión contó que se trataba de un cuchillo de carne y que la persona que la calmó fue su asistente cuando le dijo: “Te van a meter a la cárcel”. Agregó que no se lo iba a clavar, pero que Cristian Zuárez estaba asustado.

Hoy, Laura Bozzo hasta se animó a hablar de la nueva pareja de Cristian Zuárez, Adriana Amiel, quien habría sido la manzana de la discordia en su relación.

"Una mujer sola puede salir adelante. Yo he salido adelante toda mi vida y nunca he necesitado de un hombre para llegar a donde estoy. Si está con ella, que sea muy feliz”, dijo Laura Bozzo.