Laura Bozzo: "Señor, Dios, si realmente existen los milagros cámbiame la cara, hazme bonita"

En una entrevista para 'Infobae', Laura Bozzo contó el difícil momento que vivió durante su época de adolescencia por el bullying del que fue víctima.

"Siempre en una persona hay sus lados oscuros, los problemas con la comida que yo he tenido, algunos problemas de depresión. Mi autoestima fue muy destruida en la época escolar, cuando a ti te hacen bullying y tienes que esconderte en el baño, llorando, porque nadie te quiere, te marca para siempre, tengo guerras todo el tiempo con esto de la autoestima", reveló.

Incluso, Laura Bozzo resaltó que en algún momento le pidió a Dios hacerla bonita y así parar con el sufrimiento. "Había momentos en el colegio donde yo me arrodillaba, me tapaba la cara y decía ‘Señor, Dios, si realmente existen los milagros cámbiame la cara, hazme bonita", agregó.

Sin embargo, a través del tiempo se dio cuenta que admira su inteligencia, y es lo que más agradece a sus padres. "Esta es mi arma secreta, a mí me pueden quitar el dinero, el amor, me pueden quitar todo, pero tengo una cosa: neuronas y eso no se inyecta, no es silicona y no lo puedes comprar, con esto se nace", sentenció.

