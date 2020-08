Tras la querella que ha presentado en su contra la Procuraduría Fiscal de la Federación de México por defraudación fiscal de unos 14 millones de pesos, unos 700 mil dólares, Laura Bozzo no dudó en defenderse y asegurar que no es culpable. La conductora de TV señaló que sus abogados tomarán carta en el asunto y los demandará.

“El que no la debe no la teme, mis abogados hablarán en su momento por mi y demandarán a los que resulten responsables, este equipo unido manejado por mi ex tendrá su merecido”, señaló Bozzo Rotondo en su cuenta de Twitter. ¿Su ex? ¿Será acaso Cristian Zuarez?

En otro momento, dijo que “mis abogados hablarán por mi. Una pena esa sociedad liderada por el ser humano más repugnante que he conocido TODO POR DINERO”, indicó.

Finalmente, dio a conocer que se siente segura de contar con una buena defensa legal. “Gracias a los mejores por su apoyo que Dios me los bendiga @pedrohaceslago @OCTAVIORAYON @axmonte ¡Vamos con todo!