Laura Bozzo tras recibir Doctorado Honoris Causa: "Me usaron como chivo expiatorio"

La conductora de televisión y abogada, Laura Bozzo, habló tras la polémica surgida por recibir Doctorado Honoris Causa en el Congreso de la Ciudad de México.

Laura Bozzo aseguró que cuando la llamaron se emocionó y no sabía de que tenía que ver con cuestiones políticas. Agregó que de saberlo, no hubiera ido.

“Estuve tres años detenida injustamente (...) ¿Tú crees que después de esto me van a dar ganas de meterme en la política? Es lo más sucio, lo más cochino", dijo.

En ese sentido, Laura Bozzo afirmó que le usaron de 'chivo expiatorio’. “Me sentí muy honrada, muy emocionada, casi me pongo a llorar y al ver todo esto digo: ‘Ah caray, me usaron de chivo expiatorio’, me parece horrible”.

Laura Bozzo dijo no tener nada contra los legisladores, pero aseguo que no los conoce.

La "abogada de los pobres" recibió el doctorado Honoris Causa del Claustro Académico Universitario y además una medalla por su lucha en defensa de la mujer y contra la trata.