Laura Bozzo jamás pensó que el anuncio en sus redes sociales sobre la segunda temporada de su programa, -esta vez se llamara “Laura en América, sin censura"- iba a traerle algunas críticas de unos usuarios en Twitter, quienes le dijeron que debía estar agradecida con México, pues tenía de qué comer.

“Y dale gracias a México. qué gracias a México tienes de dónde tragar”, le dijo el usuario Manuel Daza. Inmediatamente Bozzo Rotondo no se quedó callada y le respondió: “No solo le doy las gracias. Hago cosas por ellos. hechos y no palabras. He rescatado 153 niñas en trata arriesgando mi vida, operaciones, asesorías, brigadas en los lugares más remotos etc. Ese es mi amor por México y mi agradecimiento por siempre”.

Pero otro usuario de nombre Gamaliel Vásquez le refutó diciendo: “Es lo mínimo que puedes hacer después de darte asilo y refugio, no tienes que vociferarlo”. “Nadie me ha dado asilo ni refugio, el talento no tiene nacionalidad. Dejé un contrato en España para estar acá. Siempre me maté trabajando. mi éxito es en toda América, podría estar donde quisiera. Estar acá es mi elección porque amo México”, le respondió Bozzo Rotondo al usuario.

LA VIRGEN DE GUADALUPE

En otro momento, el usuario Dark Prescott incluso le dijo que debía agradecer a la Virgen de Guadalupe por todo lo que le está dando. “Señorita Laura, debería irse de rodillas a la villa como cualquier mexicano, agradeciendo a la virgencita de Guadalupe porque como quiera, gracias a México su carrera no ha muerto. Saludos cordiales”, indicó.

Inmediatamente la conductora peruana no se quedó callada y le refutó: “Todas las semanas antes del Covid-19 iba a la Basílica a agradecerle a la morenita por tanto. Sí, tengo mil defectos, soy impulsiva y digo la neta (la verdad). Por cierto, dejé un contrato en España para vivir acá, que es mi país también y por eso lo adoro”.

