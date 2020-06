A pocos días de su regreso a la televisión, Laura Bozzo hace un mea culpa y reconoce que en algún momento perdió el camino en su carrera y se dejó rodear por gente negativa que sólo la afectó. Pero ahora, años después de estar alejada de la televisión, regresa con un nuevo proyecto: “Laura sin censura” que se emitirá desde el 29 de junio a las 7:00 p.m. por Unicable.

“Estoy feliz porque para mí la tele no es un trabajo, es mi vida entera, me siento como pez en el agua haciendo lo que amo, lo que es mi pasión. Para mí las décadas hacen un cambio y efectivamente en medio de una pandemia, donde todos la estamos pasando mal, estoy activa”, señaló en declaraciones al portal Infobae.

De acuerdo a Bozzo Rotondo, la era de las grandes “divas” en la televisión ya es parte del pasado y ahora el medio debe adecuarse a la realidad, debe “conectar con el corazón no con poses, uno tiene que ser lo que es para conectar con la gente”

MEA CULPA

Hace años la carrera de la “abogada de los pobres” estuvo en peligro y es que aceptó que se rodeó de gente que la llevó a perderse. “Yo he recibido mucho golpes, he estado muerta, he tenido un inicio de cáncer que gracias a Dios pude controlar, he tenido pérdidas de una relación de pareja de muchos años, todas esas cosas que me han pasado me han hecho muchísimo más fuerte y en algún momento me perdí en el camino en cuanto a lo que era yo, me convertí un poco en una persona que de alguna manera tenía mucha amargura”, indicó.

“Perdí un poco la perspectiva, en el sentido de que me dejaba influenciar por gente que realmente era nefasta, no estoy echando la culpa a nadie, la culpa es toda mía solo puede decir que hubo personas negativas”, añadió.

LAURA SIN CENSURA

La presentadora no solo mostrará casos del público sino que ella misma abrirá la puerta a su intimidad. “Sabrán lo que fue para mí vivir con el estómago abierto ocho meses, curándome yo misma y pudiendo haberme muerto en cualquier momento por una infección. Vamos a ver cosas que no tienen ni idea, cómo recuperé mi autoestima, el arresto domiciliario, todas esas cosas que me hicieron mucho daño, pero que pude superar”, indicó.

Si bien desea que la emisión sea una fuente de entretenimiento, su propósito va más allá. “Mi objetivo con este programa es llevar esperanza en medio de la pandemia y también que pasen momentos agradables”, refirió.