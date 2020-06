Durante las protestas en varios lugares de Estados Unidos por la muerte del afromaericano George Floyd, la actriz Laura Flores fue consultada sobre su situación en dicho país, donde radica desde hace más de 10 años con su familia.

Flores afirmó que pesé a su apariencia (rubia y de ojos azules) sufrió discriminación al querer comprar un inmueble. El hecho se dio hace aproximadamente una década.

“Yo creo que en este país, desgraciadamente, hay mucho racismo, yo he sido víctima de racismo (...) O sea, mucho ojo azul, muy güerita, lo que quieres, pero a la hora que saben que eres mexicana, en algún lugar", afirmó la actriz en una entrevista al programa Sale el Sol.

"Hace algunos ayeres fui a comprar una casa que me gustaba mucho y la dueña descaradamente me dijo que no se la quería vender a una mexicana, literal... y eso fue hace más de 10 años”, reveló.

La popular artista de “El alma no tiene color” mostró su indignación con el hecho. “Tengo el dinero, te quiero comprar tu casa. ¿por qué me está poniendo tantas peros?. ‘Porque eres mexicana y no tengo ganas de que un mexicano viva en mi casa’, me dijo”, agregó Flores.

Cabe resaltar que la mexicana no fue víctima de racismo, sino de xenofobia, uno de los problemas que enfrentan los inmigrantes latinos en el país norteamericano.

Del mismo modo, Laura Flores desmintió que su futuro esposo Matthew Flannery haya sido hospitalizado. “No, andan muy creativos en México, ¿qué onda con la pandemia, les hizo daño? Nosotros estamos en la casa, tranquilos”, cuestionó.

