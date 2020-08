Laura León: Dios nos libre que Laura Bozzo regrese a la televisión

A Laura León no le gustó nada el anuncio de Laura Bozzo, quien regresará a la televisión mexicana después del verano. Y es que para la popular ‘Tesorito’ se debería de haber proyectos de calidad.

“Dios nos libre que esa mujer regrese a la televisión mexicana, estamos mejor así, sin ese tipo de programas feos que acostumbra hacer”, dijo la cantante Laura León que dejó en claro que la ‘Abogada de los pobres’ solo humilla a los mexicanos.

“Ese tipo de programas que sabe hacer, son solo proyectos que denigran y humillan a los mexicanos. Esas burlas y desgracias, ella las capitaliza muy bien. La gente ya no quiere ver basura en la televisión. A mí no me gusta la idea de tenerla de nuevo a la televisión con esas cosas de casos que presenta y la manera tan violenta con la que juzga a la gente” comentó Laura León.

“Yo no soy de esas personas que les gusta hacer basura en la televisión y cuando regrese prometo hacer algo digno, que nos ponga a reír” sentenció Laura León.

JULIETA CANTA 'SUAVECITO' DE LAURA

Julieta Venegas sorprendió a sus seguidores tras estrenar el video de la canción ‘Suavecito’, tema que interpretó en los 90 Laura León.

El sencillo fue creado para el soundtrack de “Elvira te daría mi vida pero la estoy usando”, la nueva película de Manolo Caro y protagonizado por Cecilia Suárez, Luis Gerardo Méndez y Carlos Bardem.

En el video aparece Cecilia bailando de forma sexy con un grupo de mujeres, mientras que Laura León participa en algunas escenas.

