La exMiss Perú, Laura Spoya, sorprendió hace unos días en las redes sociales luego de que se estrenara “Guerreros 2020″, el reality mexicano, similar a “Esto Es Guerra” en Perú.

La cuenta Instarándula compartió el video que Laura Spoya se grabó y del cual pocos se habrían percatado.

“No sé por qué tanto hate (odio) con Esto es Guerra, a mí me encantó estar en “Esto Es Guerra” por la adrenalina y las competencias extremas”, dijo.

Luego Laura Spoya sorprendió al decir que no ve descabellado estar próximamente en un reality de competencia similar a “Esto Es Guerra”, al parecer haciendo referencia a “Guerreros 2020″, pues ella vive en México.

“Así que no se me sorprendan si próximamente me ven en uno por aquí en tierras mexicanas”, agregó.

¿Laura Spoya estará en Guerreros 2020? -DIARIO OJO

