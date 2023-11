Laura Spoya realiza esta bella acción en pleno Jirón de la Unión (FOTOS)

La popular ex Miss Perú y reconocida modelo Laura Spoya aprovechó su estancia en Lima por Navidad y ayer apoyó un experimento social de la Liga Contra el Cáncer en pleno Jirón de la Unión. La carismática ex reina de belleza -quien radica en México desde hace un año- no tuvo reparos en instar al público a donar su cabello para fabricar más pelucas en favor de las personas que padecen esta temible enfermedad.

“Trabajo siempre con la Liga Contra el Cáncer, vine solo por cinco días, pero trato de aprovechar ese tiempo para ayudar en lo que puedo”, dijo Laura Spoya que llegó al Perú para pasar la Navidad y llevar su vestido de novia, pues este 11 de febrero de 2017 dará el sí a Brian Rullan, un exitoso empresario mexicano.

“Vine a pasar la Navidad con mi familia, me regreso el lunes. Ya esta todo listo para el gran día para mí, siempre me gusta apoyar campañas como las de la Liga porque me llena el corazón de felicidad y más porque estoy a punto de casarme. Quiero llenar mi corazón de muchas cosas bonitas”, aseveró.

PALO A JULIETA

Laura Spoya también aprovechó para reafirmar sus críticas contra la argentina Julieta Rodríguez, sobre todo porque ella también es una extranjera que se abre camino en la televisión mexicana.

“Ya estoy trabajando en TV Azteca, tengo un programa de mujeres y uno de deportes, así que estoy muy feliz de que el publico mexicano me haya abierto las puertas. El público mexicano es muy difícil, me tomo 7 meses para que migración me otorgara el permiso para trabajar, por eso me da tanta cólera que mucha gente -en un caso particular que ya todos saben- sean tan malagradecida con países que no son de ellos y les dan tantas oportunidades porque no tienen idea de cuánto cuesta que alguien pueda contratarlos. A Julieta le dediqué hace poco un post en mi Twitter oficial y sigo pensado lo mismo de ella”, finalizó.

OJO CON ESTO:

Mario Irivarren dice esto sobre video de su ex Ivana Yturbe con futbolista

Laura Spoya debutará en el cine con Danny Glover y David Schwimmer

Laura Spoya se corona como la nueva Miss América Latina del Mundo

HAY MÁS...