¡Terrible! La modelo Laura Spoya, utilizó sus redes sociales como de costumbre, pero esta vez no para subir contenido divertido, sino para contar un complicado momento por el que pasó cuando tenía tan solo 18 años. Y es que un reconocido actor peruano la habría dopado para poder aprovecharse de ella, según lo que cuenta.

“Salí con una persona que ahora es un actor en Perú, no voy a decir quién es. Salimos con dos amigos de él, a los previos antes de ir a una discoteca. Me tomé un pisco sour, uno solo. Me sentí mareada y perdí la noción, me sentí tan mal que me fui al baño sin decirle nada”, manifestó.

La exreina de belleza cuenta que de no ser porque se encontró con una amiga, sabe Dios dónde habría terminado.

“En ese momento me encontré con una amiga, que me dijo: ‘¿qué te pasa? Y me llevó al baño. Le dije: ‘me tomé un pisco sour’. Me llevó a su casa y cuando me levanté al día siguiente le pregunté: ‘¿qué pasó? y me dijo: ‘estabas mal’. Felizmente se me cruzó en el camino porque sabe Dios qué hubieran hecho esos depravados conmigo, porque estoy convencida de que algo metieron al pisco sour”, expresó Laura.

El objetivo de Spoya fue hacer una reflexión frente a los innumerables casos de violencia contra la mujer que embargan nuestro país.

“En muchos estados de los Estados Unidos hay pena de muerte, no sé qué esperan... Si algo le pasara a mi hija yo misma lo mataría lentamente. Sería insuficiente que den cadena perpetua y que se muera rápido o que vaya a la cárcel porque sigue vivo y respirando. Si matas, mueres”, confirmó la también comediante.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: conoce el mapa mundial de infectados por Covid-19