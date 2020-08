Son cada vez más fuertes los rumores que indicarían que Laura Spoya estaría a puertas de ingresar al reality mexicano “Guerreros 2020″. Y es que todo se dio a raíz de una foto que publicó la productora Magda Rodríguez junto a la modelo peruana.

El portal web de espectáculos “Instarándula” compartió esta imagen, aumentando así aún más las especulaciones sobre este posible nuevo jale del programa juvenil. “Encantados de la visita de la hermosa Laura Spoya”, escribió como descripción de la instantánea en su cuenta oficial de Instagram.

¿Estará pensando considerarla como nueva integrante del reality?

“¿Laura Spoya en conversaciones con la productora de Guerreros 2020 para regresar al mundo de los realitys?”, es lo que escribe el portal en sus historias.

Por otra parte, también se publicó un video donde se puede apreciar a Laura Spoya admitiendo que le gustaría formar parte de dicho reality de competencia. “A mí me encantó estar en el reality (Esto es guerra) porque me encanta la adrenalina y las competencias, así que no se sorprendan si me ven en uno en tierras mexicanas”, mencionó la exreina de belleza hace algunos meses.

