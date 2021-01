Laura Spoya sorprendió a propios y extraños al mostrar mediante sus redes sociales la fiesta temática que le habría realizado a su pequeña Emilia por su cumpleaños número dos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la ex Miss Perú dejó ver a su hija vestida de Minnie Mouse y disfrutando de lo que sería su reunión en la playa junto a las personas más cercanas a ella.

“Feliz cumpleaños #2 mi princesa. No puedo creer lo rápido qué pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando más o menos a esta hora me dijeron que tenía que nacer hoy mismo por la preeclampsia, y estaba nerviosísima porque aún no me había preparado del todo psicológicamente”, escribió como descripción de las instantáneas que compartió en sus redes.

“Eres una niña con una personalidad única y un corazón enorme. La más cariñosa y buena. Tus papás te aman con locura. 2 añitos parece poco pero es wow con todo lo que se vive a diario. Este año tocó hacer festejo pandémico con solo gente muy cercana, pero suficientes para que lo hayas disfrutado de principio a fin”, finalizó diciendo.

