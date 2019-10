La actriz mexicana, Laura Zapata, prefirió no referirse más a la conductora de televisión Laura Bozzo, de quien hace unos días dijo que es una persona inculta.

Diario Ojo le preguntó sobre Laura Bozzo, y la recordada villana de las telenovelas, dijo que no le daría más tribuna. “No voy hablar de esta persona, no me interesa en lo mínimo. Me parece que es darle foco”, acotó.

Sin embargo, en una entrevista con El Popular, aseguró no estar de acuerdo con su programa. “No es querida en Perú y trajo su programa a México. Considero que la familia mexicana merece programas culturales. La televisión necesita algo mejor, no de alguien inculta. Yo digo las cosas como son”, acotó.

En tanto, a Laura Bozzo tampoco le interesa hablar sobre Laura Zapata. “¿Quién es? No la conozco, ni me interesa lo que diga”, fue la reacción que tuvo al ser consultada por El Popular.

Laura Zapata se encuentra en nuestro país para presentar la obra ‘Arpías’. El elenco conformado por los actores Victoria Ruffo, Maribel Guardia, Jacqueline Andere, Ana Patricia Rojo, Ninel Conde, Sherlyn, Zoraida Gómez, Cecilia Galliano y Lorena Velásquez y el cubano César Évora harán una gira por todo el Perú.