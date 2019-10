La actriz mexicana, Laura Zapata, recordada por sus papeles de villana en diferentes telenovelas se encuentra en Lima y no pudo evitar referirse a la muerte del “Príncipe de la canción”, José José, quien perdió la vida tras luchar contra un cáncer de páncreas.

Laura Zapata contó haber trabajado junto a José José en “Amar y Querer”, obra teatral dirigida por el hijo del “Príncipe de la canción”. La actriz solo tuvo palabras de elogio para el recordado cantante.

“José José, mi entrañable compañero, era generoso, gentil. Estuve trabajando en la obra de teatro Amar y Querer. Él no era un príncipe, era un rey. Que Dios lo ampare”.

Sin embargo, lamentó que los hijos de José José se enfrentaran tras la muerte de José José. “Es muy triste que en lugar de la gente esté pensando en rendirle culto, es muy triste que de repente se convierta en el chisme, me pareció un circo, que no merecía José José”.

Sobre la cremación de José José opinó lo siguiente: “Me pareció tremendo, porque él quería estar al lado de su madre, es triste. Nunca me dijo cómo quería ser enterrado, hablábamos de cosas cotidianas. Pero era muy gentil, un caballero, pero quién no se enamoró y desenamoró de sus canciones”.

Laura Zapata se encuentra en nuestro país para presentar la obra ‘Arpías’. El elenco conformado por los actores Victoria Ruffo, Maribel Guardia, Jacqueline Andere, Ana Patricia Rojo, Ninel Conde, Sherlyn, Zoraida Gómez, Cecilia Galliano y Lorena Velásquez y el cubano César Évora harán una gira por todo el Perú.