Rosángela Espinoza puso en aprietos a Luciana Fuster al preguntarle “qué le vio” a Ignacio Baladán después de haber sido pareja de Austin Palao.

“¿Qué le has visto a Ignacio? A mí me encanta Austin para ti. Es un chico guapo, tiene un cuerpo maravilloso, ni qué decir de sus ojos. Ignacio... ¡qué le viste por Dios!”, dijo Rosángela Espinoza muy sorprendida.

Luciana Fuster, que ya no oculta su romance con el uruguayo, admitió que no vio la “cara bonita ni el cuerpo", pero sí su “interior”: “¿Sabes qué le vi? Lo que mucha gente no ve, el corazón y el interior. Eso se ve en una persona, no se ve la carita bonita ni el cuerpo”.

Por su parte, Patricio Parodi se burló de su compañera: “Lo que has visto es la pastelería y las empresas”.

Luciana Fuster sobre Ignacio

