Hermana de Legarda, entre lágrimas, cuenta cómo fue que su mamá se entera del trágico accidente

A solo 13 días de la muerte del cantante Fabio Legarda, Daniela, su hermana, publicó un vídeo en su cuenta de YouTube, donde contó entre lágrimas el terrible momento que vivió al enterarse que el intérprete de 'Volverte a ver' perdió la vida tras un impacto de bala en la cabeza.

La joven youtuber se llenó de valor y decidió contarle a sus seguidores cómo fue que se enteró su mamá del trágico accidente.

Lo primero que comentó Daniela fue que ese mismo día, exactamente a las 5:00 p.m., vería a Legarda para grabar un vídeo para su canal, debido al nuevo tema 'Nutella' que se estrenaría a las 8:00 p.m.

"Apenas terminé le dije ‘te va a encantar el video’ pero el nunca leyó este mensaje”, dijo. Daniela indicó que su madre se enteró de la tragedia cuando llamó a Legarda a saludarlo y contestó la Policía, quienes le dijeron que el cantante estaba muy grave y había sido llevado al hospital.

“Yo contesté (el teléfono) y ella me dijo que le habían disparado a Fabio en la cabeza, ese fue el peor momento de toda mi vida. Cuando yo escuché eso y el pánico en la voz de ella (…) yo pensé que era un chiste, pero sabía que mi mamá nunca jugaría con eso”, agrega.

Para luego preguntarse: "Me pregunté por qué alguien le iba a disparar. Empecé a tener pánico y mi mamá trataba de calmarme por teléfono. Yo tenía esperanzas de que él iba a vivir", sostuvo.

Sin embargo, al llegar conversó con su tío, quien fue el que le dio la lamentable noticia de que Legarda no iba a sobrevivir. "Mi tío, que trabaja allí (en el hospital donde atendieron a Legarda) nos apartó y nos dijo que él no iba a vivir y que nos teníamos que despedir. Lo abracé. Le cogí la mano y dijimos adiós. Era solo lo peor. Era el peor día de mi vida", señaló.

La hermana de Legarda también aseguró que el cantante no sufrió ni tuvo miedo porque nunca supo lo que pasaba a su alrededor. “La bala no era para Fabio (…) él estaba mirando el celular, la bala entró, no tocó el carro y mató a Fabio”, relata la joven que dice que ella y su familia están “mucho mejor sabiendo que él está con Dios (…) Él no sintió dolor, él no estaba asustado, él ni sabía lo que estaba pasando porque estaba (mirando) su celular”.

