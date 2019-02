Legarda y la última entrevista que dio en Perú (VIDEO)

El cantante colombiano Legarda estuvo por nuestro país en enero y brindó una de sus últimas entrevistas en Los Desayunos de Correo y Usil.

Legarda contó como su vida había cambiado al ser más conocido con su música.

"En el 2018 mi vida cambió mucho, porque en mi país (Colombia) y en Perú me conocen mucho y saben de mi proyecto y con eso vienen los comentarios fuertes, no solo de la música, pero también de mi relación (...) Yo trato que no me afecte, pero a veces da ganas de responder. A veces respondo para sacarme la espinita".

LA MÚSICA

El cantante, quien se fue a vivir a Atlanta a la edad de 11 años, regresó a Colombia a los 21 para proyectarse en la música y uno de sus primeros países en visitar fue Perú.

"Desde chiquito me gustaba la música. Yo escuchaba canciones de Carlos Vives y me daba ganas de...no sé, tanto sentimiento y hasta me daba ganas de llorar (...) a los 15 años ya empecé a cantar".

"A Colombia decidió a regresar por Sony Música y uno de los países que visitamos es Perú. Perú es un país muy importante y ama la música urbana. Leslie Shaw me parece un chica increíble con mucho talento", dijo en ese momento.

Para este año, Legarda tenía planeado seguir creciendo musicalmente. "Mi plan para este año es lanzar cada mes música, porque la música se mueve rápido".

MURIÓ

Desafortunadamente, Legarda murió este 7 de febrero tras recibir una bala en la cabeza durante un robo en Medellín.

Legarda entró en paro cardio-respiratorio a las 4:50 p.m y aunque personal de la salud realizó maniobras de reanimación, murió a las 5:15 p.m.

