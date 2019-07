Leonard León asegura que Karla Tarazona no es "buena" y agradece a Christian Domínguez│VIDEO

Durante su presentación en 'El valor de la verdad', Leonard León criticó a Karla Tarazona y expresó su agradecimiento con Christian Domínguez por el cariño que le dio a sus hijos.

El cantante de cumbia descartó odiar a Christian Domínguez pues asegura que este empezó su relación con Karla Tarazona cuando ellos ya estaban separados.

"Yo no tengo ningún sentimiento hacia él porque no me quitó nada. No significó nada en mi vida porque yo estaba soltero, haciendo mi vida, y él en ese tiempo también hizo su vida", dijo Leonard León.

Contrario a lo que la gente pensaba, Leonard León expresó su agradecimiento con Christian Domínguez y reveló que sus hijos lo extrañan, pues siempre hablan de él.

"Estoy agradecido porque los trató bien, les dio amor y porque ellos, como niños, lo recuerdan como figura paterna. Es más, en varias oportunidades cuando he salido con ellos, siempre me preguntan por él. Lo recuerdan y si es que el niño recuerda cosas bonitas, es que él ha obrado bien, qué mejor prueba que eso", sostuvo el cumbiambero.

Respecto a que sus hijos llamaban "papá" a Christian Domínguez, Leonard León afirmó que ya no le molesta: "Al principio sí me molestaba, me incomodaba, poco a poco después lo entendí. No les voy a quitar de su boca a ellos que le digan papá".

Asimismo, expresó su deseo de conseguir un nuevo horario de visitas: "Viven con su mamá, me imagino que ella trata de hacer todo lo posible porque mis hijos estén bien. Yo también trato de que no les falte nada a ellos, pero es importante la figura paterna (...) No llegamos a un acuerdo porque salió un tema de que mis hijos no pueden estar conmigo porque mi actual pareja representa un peligro para ellos".

Sin embargo, Leonard León criticó a Karla Tarazona, con la que se niega a tener una buena relación: "No puedo saludar a una persona que, para mi concepto, no es buena".